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Захарова прокомментировала слова Столтенберга о восстановлении Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО использует Украину как «инструмент против России». Об этом сообщают «Известия».

Захарова прокомментировала слова Столтенберга о восстановлении Украины
© РИА Новости

Таким образом Захарова прокомментировала слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что в случае поражения Украины ее восстановление потеряет смысл. По мнению официального представителя МИД, будущее Украины на самом деле не волнует НАТО.

«Для него Украина — это инструмент реализации антироссийского курса НАТО. Будущее Украины интересует исключительно в этом контексте. Будущее же украинцев их не интересует вообще», — заявила она.

Ранее Захарова рассказала о десятках покушений на глав США.

Политика
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