Захарова прокомментировала слова Столтенберга о восстановлении Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО использует Украину как «инструмент против России». Об этом сообщают «Известия».
Таким образом Захарова прокомментировала слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что в случае поражения Украины ее восстановление потеряет смысл. По мнению официального представителя МИД, будущее Украины на самом деле не волнует НАТО.
«Для него Украина — это инструмент реализации антироссийского курса НАТО. Будущее Украины интересует исключительно в этом контексте. Будущее же украинцев их не интересует вообще», — заявила она.
Ранее Захарова рассказала о десятках покушений на глав США.
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