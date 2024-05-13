Песков рассказал о должности Шойгу в ФСВТС

Бывший глава Минобороны России Сергей Шойгу, которого назначали на пост секретаря Совбеза, будет куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, но не ее непосредственным руководителем. Об этом сообщил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, передает RT.

«Секретарь СБ РФ Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет», — сказал он.

Песков напомнил, что непосредственным главой службы является Дмитрий Шугаев.

Шойгу был назначен на пост секретаря Совбеза указом президента РФ Владимира Путина №328 от 12 мая 2024 года. Он уже принял участие в оперативном совещании с главой России.

На пост главы Минобороны, который Шойгу занимал с 2012 года, Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова.