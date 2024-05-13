В ГД высказались о кандидатуре Белоусова на пост главы МО

Бывший первый вице-премьер России Андрей Белоусов является достойным кандидатом на пост главы Минобороны РФ. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев, передает «РИА Новости».

Он отметил такие качества Белоусова, как «знание экономики России и опыт управления ею».

«Очень достойная кандидатура для координации всех отраслей в целях развития оборонного комплекса, организации массового производства современных вооружений и снаряжения для бойцов и командиров», — добавил Ивлев.

По его мнению, Белоусов на посту главы Минобороны сможет интегрировать все новое и необходимое в вооружении, тактике и технологиях для достижения победы в ходе СВО.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера страны министром обороны. Занимавший до Белоусова этот пост Сергей Шойгу назначен секретарем Совбеза.