Володин оценил профессионализм нового состава вице-премьеров

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин оценил уровень профессионализма нового состава вице-премьеров. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Володина, он не сомневается в компетентности нового состава вице-премьеров. Кроме того, спикер также призвал не заниматься подсчетом количества голосов у разных членов состава.

«В том, что состав предложенный профессиональный, ни у кого сомнения нет. И не надо здесь считать, кто больше голосов получил, кто меньше. Просто есть ноша — у кого-то она на сегодняшний день сложнее, мы об этом говорили», — заявил он.

Ранее Володин заявил, что обучение в учреждениях среднего образования должно быть бесплатным.