Госдума утвердила Юрия Трутнева зампредседателя правительства РФ

Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла постановление об утверждении Юрия Трутнева заместителем председателя правительства Российской Федерации – полномочным представителем президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

«Утвердить Трутнева Юрия Петровича заместителем председателя правительства Российской Федерации – полномочным представителем президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации, председателю правительства Российской Федерации», – говорится в тексте документа.

Ранее комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики поддержал кандидатуру Трутнева на данную должность и рекомендовал Государственной думе утвердить данную кандидатуру.