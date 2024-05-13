Госдума утвердила Голикову на должность вице-премьера

На пленарном заседании 13 мая Госдума утвердила кандидатуру Татьяны Голиковой на должность вице-премьера. За проголосовали 362 депутата, против — один, воздержались 66.

В качестве вице-премьера Татьяна Голикова будет курировать деятельность Минздрава, Минтруда и министерства культуры. Также в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей.

Оставить за Татьяной Голиковой пост вице-премьера в новом составе кабмина председатель Правительства Михаил Мишустин предложил 11 мая. Пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков уточнил, что Татьяна Голикова — «многолетний куратор социальной политики, развития институтов и программ поддержки и защиты людей». По его словам, она глубоко погружена в вопросы межнациональных отношений и обладает колоссальным опытом системного и комплексного решения поставленных задач с опорой на обратную связь от людей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 13 мая отметил, что Татьяна Голикова — высочайший профессионал, ее работоспособность не вызывает сомнений.

«Перед вами стоит высочайший профессионал. Ее работоспособность вне сомнений, (Татьяна Голикова. — Прим. ред.) прошла путь от рядового сотрудника до заместителя председателя Правительства. Нам надо бережно относиться к кадрам», — сказал Вячеслав Володин.