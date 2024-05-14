Дума утвердила Шадаева министром цифрового развития РФ

Госдума на пленарном заседании проголосовала за утверждение Максута Шадаева министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Соответствующее постановление палаты парламента направляется президенту страны для назначения Шадаева на должность.

"Утвердить Шадаева Максута Игоревича министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Направить настоящее постановление президенту РФ, председателю правительства РФ", - указывается в постановлении, принятом депутатами.

Шадаев сохраняет за собой должность министра. Он возглавляет Минцифры РФ с 21 января 2020 года, сменив на этом посту Константина Носкова. До этого Шадаев работал вице-президентом "Ростелекома" по цифровым платформам, министром и вице-премьером в правительстве Подмосковья.

Как отметил в ходе обсуждения кандидатуры Шадаева на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин, задача главы Минцифры - обеспечить развитие технологий таким образом, чтобы они помогали людям.

"Не надо людей загонять в эти технологии. <…> Роль министра цифрового развития - развивать все новое, технологичное, чтобы мы были впереди, чем другие государства. Но при этом люди должны иметь право выбора. Они должны иметь возможность, хотят - пользуются, не хотят - не пользуются. Чтобы не было цифрового рабства", - подчеркнул Володин.

Правительство РФ в день инаугурации Владимира Путина, 7 мая, в соответствии с законом сложило свои полномочия перед избранным президентом. Госдума 10 мая утвердила Михаила Мишустина председателем правительства России, затем президент РФ назначил его на эту должность. 11 мая Мишустин внес в Госдуму кандидатуры на должности вице-премьеров и федеральных министров, депутаты рассмотрели их на расширенных заседаниях профильных комитетов палаты 12 мая.

В понедельник, 13 мая, депутаты также утвердили 10 заместителей председателя правительства, включая первого вице-премьера. По закону федеральные министры также назначаются президентом после утверждения их кандидатур Госдумой. Исключение составляют руководители МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста, которых глава государства будет назначать после консультаций с Совфедом.