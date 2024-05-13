Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Запад обратить внимание на собственные проблемы с законностью электоральных процессов. В своем Telegram-канале она ответила «рассуждальщикам» о легитимности выборов президента России, инаугурации Владимира Путина, назначения правительства и других процедур.

Дипломат отметила, что критикам следует сперва разобраться со своими «легитимностями». В частности, никто из защищающих западные ценности не обращает внимание на открытые призывы убить экс-президент США Дональда Трампа. Захарова напомнила, что об этом в официальных СМИ говорят политики-демократы, в том числе конгрессмен Дэн Голдман и политолог-публицист Роберт Каган.

Представитель ведомства подчеркнула, что это не «просто риторика» — в истории США на жизнь президентов и кандидатов на эту должность неоднократно покушались, а некоторые из нападений оказывались успешными. В ходе «экскурса в реальность легитимности по-американски» она вспомнила 19 подобных случаев с 1835 по 2011 год, в том числе убийство президентов Авраама Линкольна, Джеймса Гарфилда, Уильяма МакКинли и Джона Кеннеди. Кроме того, дважды в Соединенных Штатах убивали кандидатов— Хью Лонга в 1935 году и Роберта Кеннеди в 1968 году.

«Традиция ужасная, но она, что называется, устоялась. И это только часть того, что рассекречено и доступно в открытых источниках», — написала Захарова.

Она призвала «англосаксонскую рать» обратить взоры на «чудовищные проблемы с легитимностью, демократичностью и правочеловечностью» собственных электоральных процедур.