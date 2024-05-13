Зюганов исключил появление новых «Чубайсов» в правительстве

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что новая процедура утверждения министров и вице-премьеров российского правительства оздоровит кабмин. Газета.Ru

«Сама по себе эта процедура носит абсолютно оздоравливающий характер, считаю, при таком порядке не появятся новые «Чубайсы» и «Сердюковы», которые торговали и предавали страну», — отметил Зюганов во время выступления на пленарном заседании Госдумы. Lenta.ru

В рамках пленарного заседания Государственной Думы обсуждаются кандидатуры на посты вице-премьеров, предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным. Предшествующее рассмотрение кандидатур профильными комитетами Госдумы завершилось их одобрением. Ura.Ru