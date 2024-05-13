В МВД России объяснили, как ведомство борется с коррупцией

Кандидат на должность главы МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что ведомство не может победить всю коррупцию, информирует ТАСС. Выступая в Совете Федерации, и. о. министра внутренних дел отметил изощренность криминальных схем.

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Конечно, победить полностью коррупцию и преступность мы не можем, но мы справляемся, есть результаты, — констатировал Колокольцев.

По словам кандидата на пост главы МВД, 75% коррупционных преступлений выявляются сотрудниками органов внутренних дел. За последний год, отметил Колокольцев, выявляемость повысилась на 3%. И. о. министра добавил, что «просто активнее стали работать». Он добавил, что ведомство активно работает по части выявления фактов взяточничества: за год выявили больше на 15% таких случаев.

В конце апреля заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. В пресс-службе Следственного комитета РФ не опубликовали более подробной информации о ситуации.

Позднее стало известно, отправится ли Иванов в зону СВО. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец допустил, что его переведут под домашний арест в ближайшее время: что же касается отправки в зону СВО, то этого не произойдет, так как Иванов не признал вину.