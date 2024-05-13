Колокольцев назвал борьбу с коррупцией одной из основных задач МВД РФ

Кандидат на должность главы МВД РФ Владимир Колокольцев назвал борьбу с коррупцией одной из задач, которая стоит перед ведомством. Как сообщает РИА Новости, во время выступления в Совфеде он обратил внимание на необходимость сохранять бюджетные средства и бороться со взяточничеством.

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Он отметил, что полностью победить коррупцию ведомство не может, но, тем не менее, «справляется» с задачей и у правоохранительных органов «есть результаты». В частности, 75% коррупционных преступлений выявляются полицией, а за последний год показатель вырос на 3% благодаря активной работе.

«Факты получения (взяток — прим. ред.) возросли, их больше выявили на 15%. Наше ведомство активно проводит работу в этом направлении… 50 миллиардов рублей, который был нанесен коррупционерами, этот ущерб практически полностью возмещен», — сказал Колокольцев.

Говоря о вопросах воздействия на бизнес кандидат подчеркнул, что ситуацию полиция держит под жестким контролем. Колокольцев отметил, что принимать приходится «не только терапевтические, но и хирургические методы», чтобы избавляться от руководителей и сотрудников, злоупотребляющих своим правом.

«Конечно, криминальные схемы становятся изощреннее, но мы справляемся с ситуацией», — добавил он.

Напомним, что кандидатуру Колокольцева на должность главы МВД РФ ранее внес президент России Владимир Путин. Он занимает должность министра внутренних дел с 21 мая 2012 года и сейчас продолжает работать с приставкой исполняющего обязанности.