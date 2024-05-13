В Госдуме высмеяли Макаревича* культовой цитатой из его же песни

Недавние высказывания певца Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) полностью обнажили личность артиста, который когда-то пел, что не стоит прогибаться под изменчивый мир, однако сегодня сам прогнулся похлеще остальных, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин.

Таким образом он отреагировал на беседу музыканта с пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися президентом Украины Владимиром Зеленским.

Его сегодняшние высказывания полностью обнажают его личность, столько лет пел, что не стоит прогибаться под изменчивый мир, и сам прогнулся похлеще всех и почти самым первым. Причем удивительно, что его отец был скульптором, строил памятники, монументы Победы. То есть человек предал Родину и предал отца, — считает Говырин.

Депутат добавил, что вряд ли украинский лидер стал бы звонить человеку, который в далекие 90-е подрабатывал в кулинарном шоу из-за невостребованности в творчестве. При этом Говырин не исключил, что если бы сейчас с Макаревичем связались из Эстонии и предложили выступить с песней «Давайте делать паузы в словах», он бы «переобулся в воздухе» и начал говорить, сколько это будет стоить.

Макаревич* пожелал победы Украине

Ранее пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) от имени Зеленского обсудили с Макаревичем возможность его возвращения в Россию. Музыкант пожелал Украине победы и отметил, что «считает до нее дни».