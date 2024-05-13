Зюганов оценил изменения в Минобороны России

Зюганов считает объективными изменения в Минобороны России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает объективными изменения, произошедшие в министерстве обороны. Он отметил, что назначенный секретарем Совета безопасности РФ Сергей Шойгу является одним из самых опытных руководителей.
"Изменения, которые прошли в министерстве обороны, я считаю объективными. Шойгу переместили в Совет безопасности, он один из самых опытных людей, который формировал МЧС с нуля, который в условиях войны занимался министерством обороны, за последнее время объехал все заводы военно-промышленного комплекса", - сказал Зюганов в беседе с журналистами.