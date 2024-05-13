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Международный комитет СФ обсудит кандидатуру Лаврова на пост главы МИД 13 мая

Международный комитет Совета Федерации 13 мая обсудит кандидатуру Сергея Лаврова на пост министра иностранных дел. Об этом сообщается в Telegram-канале СФ.

Кандидатуру Лаврова на пост министра иностранных дел обсудят 13 мая
© РИА Новости

Заседание состоится в 11:00 мск.

После пройдут заседания Комитета по обороне и безопасности, Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству и других для консультаций по кандидатурам на должности главы Минобороны, МВД, МЧС и Минюста.

В верхней палате парламента подчеркнули, что впервые Совфед полностью осуществляет полномочия, которыми был наделен в результате внесения поправки в Конституцию в 2020 году.

12 мая президент РФ Владимир Путин предложил назначить министром обороны вместо Сергея Шойгу бывшего первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова. В армии он не служил, а за последние 12 лет успел поработать министром экономики, помощником президента и первым вице-премьером. Бывшего главу военного ведомства указом президента назначили секретарем Совбеза РФ — вместо Николая Патрушева.

Ранее Путин предложил переназначить Лаврова главой МИД России.

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