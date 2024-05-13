Военный аналитик назвал причину выдвижения Белоусова на пост главы Минобороны

Опыт и стратегический кругозор Андрея Белоусова, кандидатура которого была предложена на пост министра обороны России, поможет достичь победы в специальной военной операции. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко, пишет РИА Новости.

7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента России. После этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства — министры продолжат работать в качестве исполняющих обязанности до назначения новых. На должность министра обороны в новом правительстве президент предложил назначить бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова.

По словам Игоря Коротченко, Андрей Белоусов обладает «огромным практическим опытом работы», а также известен стратегическим кругозором и нестандартным подходом к решению задач.

«Поэтому это назначение можно охарактеризовать как исключительно удачное, которое даст очень много полезного для деятельности российского военного ведомства в условиях глобального противостояния России и Запада», - заявил аналитик.

Он выразил уверенность, что назначение Белоусова поможет достичь победы в специальной военной операции и «повысить эффективность использования выделяемых государством финансовых ресурсов на оборону».

Раскрыто, как назначение Белоусова поможет достичь победы в СВО

Совершенно логичным главный редактор журнала «Национальная оборона» посчитал и то, что Валерий Герасимов остается на посту начальника Генерального штаба, так как это

необходимо для «непрерывности управления российской группировкой в зоне СВО».

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. После начала СВО западные страны ввели обширные антироссийские санкции и стали поставлять оружие и боеприпасы Киеву.