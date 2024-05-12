Песков: Кремль объявит о новом назначении Патрушева в ближайшие дни

Николай Патрушев снят с поста секретаря Совета безопасности России в связи с переходом на другую должность, Кремль объявит о его назначении в ближайшие дни. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Он продолжает работать, и в течение ближайших нескольких дней мы сообщим вам, где Николай Платонович продолжит свою деятельность», – сказал пресс-секретарь.

Песков также отметил, что Сергей Шойгу был освобожден от должности главы Минобороны России и назначен секретарем Совета безопасности РФ.

12 мая президент РФ Владимир Путин предложил назначить экс вице-премьера Андрея Белоусова главой российского Министерства обороны.

10 мая прошло пленарное заседание, на котором депутаты проголосовали по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства. Перед этим нынешний премьер Михаил Мишустин выступил с докладом и ответил на вопросы присутствующих.