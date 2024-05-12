В Кремле объяснили решение предложить Белоусова на должность главы Минобороны

В Кремле объяснили решение президента России предложить бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова на пост министра обороны ростом бюджета силового блока. Так, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, бюджет Минобороны и силового блока совсем недавно был в районе 3%, потом вырос до 6-7%.

"Это пока не критическая цифра, но мы постепенно приближаемся в силу известных причин к ситуации середины 80-х", - отметил Песков. Поэтому, по его словам, очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны.

Как подчеркнул представитель Кремля, сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций. Именно с этим связано, по словам Пескова, решение предложить на пост главы минобороны гражданского человека. "Минобороны должно быть абсолютно открыто для инноваций и внедрения передовых идей", - сказал он.