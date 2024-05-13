Аналитик оценил главные качества Белоусова

Бывший вице-премьер Андрей Белоусов, которого предложили на пост министра обороны, известен стратегическим кругозором и нестандартным подходом к решению сложных и актуальных задач, заявил в комментарии РИА Новости военный аналитик Игорь Коротченко

Он также назвал Белоусова государственником и патриотом с большим практическим опытом работы.

«Это назначение можно охарактеризовать как исключительно удачное, которое даст очень много полезного для деятельности российского военного ведомства в условиях глобального противостояния России и Запада», — сказал эксперт.

Экономист назвал задачи Белоусова при назначении министром обороны

По мнению Коротченко, Белоусов сможет повысить эффективность использования выделяемых государством финансовых ресурсов на оборону, а также оптимизировать вопросы гособоронзаказа и поставок в зону СВО современных типов вооружения и военной техники.

12 мая президент России Владимир Путин предложил назначить Белоусова министром обороны РФ. Уточнялось, что сенаторы проведут консультации по предложенным главой государства кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совфеда 14 мая.

Сергей Шойгу, который занимал пост министра, станет секретарем Совбеза.