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Путин предложил кандидатуру на пост главы МИД России

Президент России Владимир Путин предложил назначить на пост главы МИД РФ действующего главу ведомства Сергея Лаврова, сообщает Совет Федерации. Сенаторы обсудят данный вопрос на заседаниях комитетов и СФ 13 и 14 мая.

Путин предложил кандидатуру на пост главы МИД России
© ТАСС
В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. <...> На должность Министра иностранных дел — Лавров Сергей Викторович, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав кабинета министров. Стало известно, что пост первого вице-премьера в составе нового кабмина может занять Денис Мантуров, а и. о. первого вице-премьера Андрей Белоусов уходит из правительства, его кандидатуры нет среди предложенных главой кабмина.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объяснил, что Госдуме потребуется свыше шести часов для утверждения кандидатур вице-премьеров. Спикер Госдумы объяснил это тем, что каждый из предложенных кандидатов будет выступать перед депутатами, после чего им будут задавать вопросы. Он также назвал предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатов в состав правительства профессиональными и опытными людьми.

Политика
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