Путин предложил кандидатуры на должности глав ряда министерств и ведомств
В Совет Федерации поступили предложенные Президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Об этом сообщается 12 мая в соцсетях Совфеда.
Так, для проведения консультаций предложены:
- на должность министра внутренних дел — Владимир Колокольцев;
- на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - Александр Куренков;
- на должность министра иностранных дел — Сергей Лавров;
- на должность министра обороны — Андрей Белоусов;
- на должность министра юстиции — Константин Чуйченко;
- на должность директора Службы внешней разведки — Сергей Нарышкин;
- на должность директора Федеральной службы безопасности — Александр Бортников;
- на должность директора Федеральной службы войск национальной гвардии — Виктор Золотов;
- на должность директора Федеральной службы охраны — Дмитрий Кочнев;
- на должность начальника Главного управления специальных программ Президента — Александр Линц.
Сенаторы проведут консультации по этим кандидатурам на заседаниях комитетов Совфеда 13 мая и на заседании палаты 14 мая.