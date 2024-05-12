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Путин предложил кандидатуры на должности глав ряда министерств и ведомств

В Совет Федерации поступили предложенные Президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Об этом сообщается 12 мая в соцсетях Совфеда.

Путин предложил кандидатуры на должности глав ряда министерств и ведомств
© ТАСС

Так, для проведения консультаций предложены: 

Сенаторы проведут консультации по этим кандидатурам на заседаниях комитетов Совфеда 13 мая и на заседании палаты 14 мая.

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