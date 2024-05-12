Песков объяснил возможное назначение Белоусова министром обороны России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение главы государства Владимира Путина назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова необходимостью внедрения инноваций. Об этом в воскресенье, 12 мая, официальный представитель Кремля сообщил журналистам.

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— Что касается военной составляющей (в работе Минобороны РФ — прим. «ВМ»), это назначение (Андрея Белоусова на пост главы ведомства — прим. «ВМ») никоим образом не будет изменять нынешней системы координат, — пояснил Дмитрий Песков ТАСС.

Кроме того, пресс-секретарь заявил, что Валерий Герасимов сохранит должность главы Генштаба, передает РИА Новости.

Стало известно, какую должность займет Шойгу

Президент России Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности Секретаря Совета безопасности РФ. Теперь на эту должность назначен экс-министр обороны Сергей Шойгу. Глава государства также предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны России. В свою очередь Борис Ковальчук станет главой Счетной палаты РФ.