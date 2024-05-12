В Курской области назначили нового главу региона

В Курской области назначен новый глава региона, исполняющим обязанности губернатора стал первый замглавы региона Алексей Смирнов. Об этом сообщает РИА Новости.

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«До иных распоряжений и. о. губернатора Курской области назначен первый заместитель губернатора — председатель правительства Курской области Алексей Смирнов», — говорится в документе.

Действующий губернатор региона Роман Старовойт сейчас уехал в Москву, где должен был принять участие в заседании профильного комитета Госдумы. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее предложил назначить Старовойта на пост министра транспорта в новом составе правительства. Депутаты думского комитета поддержали его кандидатуру на должность в кабмине.

Старовойт руководил Федеральным дорожным агентством Росавтодор шесть лет — с 2012 по 2018 год. Позже, в 2019 году, руководитель российского региона возглавил подгруппу «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность» по подготовке президиума Госсовета по транспорту.