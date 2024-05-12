Денис Мантуров обозначил приоритетные направления работы

Денис Мантуров, кандидат в первые вице-премьеры РФ, на заседании думского комитета по промышленности и торговле обозначил задачи по основным направлениям, которые ему предложено курировать. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, комитеты Госдумы в воскресенье, 12 мая, рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные ранее главой правительства Михаилом Мишустиным.

По мнению Мантурова, правительству следует уделять максимальное внимание достижению технологического суверенитета. Он пояснил, что с этой целью в формате новых национальных проектов будут усилены междисциплинарные отрасли.

Чиновник заметил, что основная роль в последние годы отводилась дальнейшему наращиванию возможностей предприятий ОПК.

«С 2022 года по наиболее востребованной министерством обороны и другими силовыми ведомствами номенклатуре производство выросло многократно», — уточнил Мантуров.

По его словам, в отношении развития торговой сферы особенно важно такое направление, как мягкое государственное регулирование онлайн-торговли, значительно выросшей в 2022-2024 годах.

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Кроме того, констатировал Мантуров, необходимо добиться того, чтобы на полках магазинов была максимально представлена российская непродовольственная продукция.