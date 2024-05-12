Мирошник заявил, что киевский режим ответит за совершенный в Белгороде теракт

Киевский режим ответит за совершенный в Белгороде террористический акт, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Киевский режим, его боевики и полевые командиры непременно ответят за совершенное. Кого-то возмездие настигнет на поле боя, кого-то на скамье подсудимых, но непременно настигнет", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам Мирошника, произошедший теракт представляет собой наглядный пример того, как "киевский режим воюет с гражданскими".

"Проигрывая на поле боя, они разворачивают оружие в сторону мирных жителей. Все, что они совершили сегодня, является военным преступлением и актом терроризма", - подчеркнул дипломат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что преступная группировка президента Украины Владимира Зеленского и ее западные спонсоры стоят за террористическим актом в Белгороде. Она подчеркнула, что этот теракт является еще одним "кровавым звеном в цепочке преступлений киевского режима".

Белгород и его окрестности подверглись в воскресенье массированному обстрелу со стороны Украины. Обломки одного из сбитых снарядов - ракеты "Точка-У" - повредили жилой десятиэтажный дом в Белгороде, полностью рухнул подъезд, МЧС сообщает и о повторных обрушениях. Среди более чем десятка пострадавших есть дети, люди могут оставаться под завалами.