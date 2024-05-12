Володин оценил кандидатов в новый состав правительства России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал предложенный премьер-министром Михаилом Мишустиным состав правительства. Об этом пишет РИА «Новости».

В субботу, 11 мая, Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав правительства.

По мнению Володина, предложенный состав правительства России — это «профессиональные и опытные люди». Важно, добавил он, чтобы в кабмине были министры, знающие жизнь «на земле».

В Госдуму поступили кандидатуры вице-премьеров и министров в составе кабмина

Политик подчеркнул, что Госдуме потребуется на пленарном заседании более шести часов, чтобы утвердить кандидатуры вице-премьеров: нижняя палата постарается основательно подойти к этой процедуре, буду звучать наказы.

Спикер Госдумы, при обсуждении кандидатуры Дениса Мантурова на должность первого вице-премьера, заметил, что очень важно то, что президент России Владимир Путин и премьер слышат предложения депутатов Госдумы.

Володин заявил, что надеется «на откровенный разговор без прикрас» в ходе рассмотрения комитетами ГД кандидатов в новый состав кабмина.

По его оценке, назначение Оксаны Лут, которая работала первым заместителем министра сельского хозяйства, на должность главы Минсельхоза РФ является логичным. Он пояснил, что у нее «есть результат», определенные достижения в этой сфере.

Володин подчеркнул, что «времена появления в кабмине неожиданных людей ушли». Он уточнил, что сейчас предлагаются кандидаты с опытом и компетенциями.

По его данным, проблему дефицита кадров в здравоохранении обязательно поднимут при обсуждении кандидатуры главы Минздрава.