Зеленский, Порошенко и другие представители киевского режима являются военными преступниками, их преступления не имеют срока давности. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Конечно же, с позиции законодательства ДНР, когда она еще была независимой, или с позиции сейчас российского законодательства, конечно же, эти негодяи являются преступниками, причем во многом военными преступниками», — сказал Пушилин.

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По его словам, военные преступления не имеют срока давности. А Зеленский Порошенко, Турчинов, Аваков и прочие – «преступники даже с позиции украинского законодательства», поскольку они нарушили собственные законы и конституцию Украины.

Пушилин также ответил на вопрос, продолжает ли Зеленский оставаться в розыске МВД РФ.

«Если приняты такие решения, если так согласно российскому законодательству, то так тому и быть», — сказал глава республики.

Ранее МВД РФ объявило Зеленского в розыск, данные об этом внесли в базу министерства. Ему вменяли статью УК, которая не разглашалась. Позднее информация о разыскиваемом Зеленском исчезла из базы МВД.