Рогов: Макрон при мысли о России начинает щетиниться как еж

Французский президент Эммануэль Макрон в рамках своих заявлений о России «щетинится как еж». Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

© Газета.ру

«Макрон своими мыслями и заявлениями о России щетинится как еж», — подчеркнул он.

При этом Рогов обратил внимание на противоречия в заявлениях Макрона, который, с одной стороны, фактически говорит о войне с Россией, а с другой – о необходимости реализации миротворческой стратегии Франции.

Макрон, отметил Рогов, безуспешно стремится вести многовекторную политику, однако до сих пор не смог решить, каким ему быть – красивым или умным.

До этого сенатор Алексей Пушков сообщал, что французскому президенту Эммануэлю Макрону следует «прикусить язык» на фоне его риторики в адрес России, в частности о необходимости сдерживания РФ.