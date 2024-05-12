Сенатор: Россия готова к переговорам с Украиной только о целях СВО

Москва всегда готова к переговорам с Киевом, но только о реализации целей специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя председателя оборонного комитета Совета Федерации Владимира Чижова.

По его словам, разговоры о мирном плане Зеленского как основе переговоров – нонсенс.

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«Мы всегда готовы к переговорам, но не о капитуляции России, а о реализации тех целей, которые изначально были поставлены перед специальной военной операцией. Вот когда противная сторона будет готова говорить об этом, в чем я сильно сомневаюсь, при нынешнем киевском режиме, который себя полностью дискредитировал, если мягко выражаться, — тогда и поговорим», — заявил сенатор.

15-16 июня в Швейцарии состоится мирная конференция по Украине. Россия на ней присутствовать не будет. Как заявил ранее пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов, Швейцария не направляла приглашения для участия в саммите, и Москва не будет участвовать в любом случае.