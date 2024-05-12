Сенатор Пушков дал совет Макрону после слов о сдерживании России

Сенатор Алексей Пушков посоветовал «прикусить язык» в ответ на очередное высказывание президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России.

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— Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить, — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Заявление Макрона, о котором идет речь, случилось 11 мая. По мнению французского лидера, Европа должна быть готова «сдержать Россию», в случае если Москва «зайдет слишком далеко» в конфликте на Украине.

Президент Франции отметил, что его страна «не держава войны, но держава мира», однако, если Европа хочет мира, то его «необходимо защищать». В своем заявлении Макрон в очередной раз не стал исключать вероятность отправки французских войск на Украину, в случае если Россия прорвет линии фронта и будет соответствующая просьба со стороны Киева.

В свою очередь издание Le Figaro в тот же день заявило, что французскому президенту нравится демонстрировать себя как военного лидера. При этом он воздержался от комментария по поводу недавнего прорыва фронта российскими войсками под Харьковом.