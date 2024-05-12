Посол РФ заявил о рисках ареста россиян за рубежом по запросу США

Риски ареста граждан России за рубежом по запросу властей США актуальны. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Республике Маврикий Константин Климовский.

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"Хотел бы отметить, что МИД России в течение последних лет неоднократно предупреждал граждан, выезжающих за границу, о возможности подвергнуться задержанию или аресту по запросам американских правоохранительных органов или специальных служб", - сказал он.

По словам дипломата, это, "скорее, рекомендации, информация для размышления для того, кто может предполагать наличие проблем для себя в этой области".