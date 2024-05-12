Захарова: "Евровидение" в 2024 году переплюнуло любую оргию и шабаш

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала музыкальный конкурс "Евровидение-2024", финал которого проходит в шведском городе Мальме.

По ее словам, мероприятие в этом году "переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство".

"Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов", - добавила Захарова.

Напомним, что в финале конкурса принимают участие представители Латвии, Австрии, Норвегии, Греции, Эстонии, Швейцарии, Грузии, Израиля и Армении. Участника от Нидерландов Йоста Кляйна дисквалифицировали в субботу из-за обвинений в насилии.