Мишустин предложил новый состав правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры нового состава правительства. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, Мишустин предложил повысить до ранга первого вице-премьера бывшего вице-премьера и главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Своими заместителями в кабмине премьер по-прежнему видит Алексея Оверчука, Дмитрия Чернышенко и Юрия Трутнева.

Премьер полагает необходимым сохранить за Антоном Силуановым пост министра финансов РФ.

На должность профильного вице-премьера по транспорту предложен экс-министр транспорта Виталий Савельев.

«Виталий Савельев досконально знает отрасль, обладает необходимым опытом и управленческим потенциалом для решения стоящих на повестке задач по развитию транспорта, налаживанию новых логистических коридоров и реализации крупных проектов в этой значимой сфере», — уточнил премьер.

Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза.

«Он обладает необходимыми знаниями и опытом. До госслужбы восемь лет возглавлял Россельхозбанк, был в правлении ВТБ и хорошо знает финансовую сферу. Способен обеспечить дальнейшее развитие вверенной сферы», — заметил Мишустин.

В связи с переходом Андрея Белоусова на новое место работы экономический блок в случае утверждения будет курировать вице-премьер Александр Новак.

Под кураторство вице-премьера Дмитрия Чернышенко перейдет также Минпросвещения и Росмолодежь.

В сферу ответственности вице-премьера Татьяны Голиковой кроме Минздрава, Минутруда и Минкультуры перейдет также Федеральное агентство по делам национальностей.

Должности вице-премьеров сохранят Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин.

На пост министра транспорта Мишустин предложил назначить губернатора Курской области Романа Старовойта. Министром промышленности и торговли он посоветовал назначить губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

На должность министра энергетики выдвинут губернатор Кемеровской области - Кузбасса Сергей Цивилев.

В качестве нового министра сельского хозяйства Госдума рассмотрит кандидатуру Оксаны Лут, которая до этого была первым заместителем министра.

Министром спорта вместо Олега Матыцина Мишустин посоветовал назначить губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Журналисты отметили, что свои посты в новом составе правительства могут сохранить Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития) Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав).

Кроме того, в новом составе с высокой долей вероятности останутся Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры).

По данным агентства, президент России Владимир Путин назначит руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста после консультаций с Советом Федерации.