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Европейцы идут ва-банк, видя опасность обвала ситуации в СВО для Киева

Страны Запада сознательно нагнетают напряженность, поскольку видят опасность полного обвала для Украины в ходе развития спецоперации России. Это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале репортера.

Песков: ситуация для украинцев чревата полным обвалом
© РИА Новости

Представитель Кремля охарактеризовал провокационные заявления западных политиков как "сознательное нагнетание напряженности".

"Европейцы идут ва-банк: они видят, что ситуация стремительно меняется, и она, собственно, чревата для украинцев полным обвалом, - указал Песков. - Поэтому они сами экзальтируют эту ситуацию".

По мнению пресс-секретаря российского президента, сейчас "момент очень ответственный".

"Конечно, это сильно провокационно со стороны европейцев", - заключил Песков.

В последние месяцы западные политики делают неоднозначные заявления. В частности, все чаще президент Франции Эмманюэль Макрон заявляет о возможной отправке на Украину войск стран Запада, объясняя это идеей создания "стратегической двусмысленности" в отношениях с РФ. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон не против ударов Киева по территории РФ оружием из Великобритании.

Россия многократно указывала, что непосредственное вовлечение стран Запада в конфликт на Украине опасно неконтролируемой эскалацией. В качестве реакции на агрессивные заявления из западных столиц Москва начинает учения ракетных соединений, которые отрабатывают возможность применения нестратегического ядерного оружия.

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