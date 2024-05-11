Швейцария предпринимает попытки созвать «псевдомирную конференцию» по Украине, будто не осознает сложности разговора о будущем мироустройстве. Об этом 11 мая написала в своем аккаунте в соцсетях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Говоря о событиях 10-летней давности, в том числе референдуме о независимости в Донбассе, Захарова напомнила, что люди «стояли в длинных очередях, понимая, что к власти в Киеве пришли последователи той идеологии, с которой сражался народ в первой половине 40-х годов ХХ века».

Людей в Донбассе запугивали, прошедший там демократический референдум Швейцария и ОБСЕ назвали нелегальным. В течение восьми лет после этого ОБСЕ не могла остановить обстрелы мирных граждан Киевом, отметила дипломат.

«Швейцария же сейчас пытается созвать какую-то псевдомирную конференцию, как будто не осознает, что это не выставка автомобилей, а невероятно сложный разговор о будущем мироустройстве», — заключила она.

Как писала «Парламентская газета», посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник ранее заявил, что главная цель организаторов конференции в Швейцарии — добиться от стран-участниц поддержки «формулы мира Зеленского», но им не удастся прийти к желаемому результату.