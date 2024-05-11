Стало известно количество министерств в новом правительстве

Президент России Владимир Путин в субботу, 11 мая, подписал указ, согласно которому число и названия министерств в составе нового правительства РФ остаются неизменными. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте российского лидера.

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— В соответствии с пунктом «б1» статьи 83 и статьей 112 Конституции Российской Федерации и Федеральным конституционным законом от 6 ноября 2020 года № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» постановляю, — следует из текста указа.

Отмечается, что в общей сложности в структуру кабмина входит 21 министерство, а также пять ведомств: МИД, МВД, МЧС, Министерство обороны и Министерство юстиций. Они подчинены напрямую президенту России, а руководители остальных подчиняются председателю правительства.

Путин утвердил структуру нового правительства

Днем ранее Владимир Путин утвердил кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ.

Михаил Мишустин сохранил пост премьер-министра России. Госдума утвердила его кандидатуру по итогам голосования. За утверждение Мишустина премьером проголосовало 375 депутатов, 57 — воздержались, проголосовавших против не было.

7 мая состоялась инаугурация президента России. После вступления в должность Путин сделал ряд важных заявлений.