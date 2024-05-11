У премьер-министра России будет 10 заместителей

Президент России Владимир Путин подписал указ о структуре федеральных органов исполнительной власти. Документом установлено, что у председателя правительства будет десять заместителей. Такое же количество было в предыдущем кабинете министров.

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Как и прежде, один из вице-премьеров останется первым. Также предусмотрены должности вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе и вице-премьера - руководителя аппарата правительства.

В новом кабинете министров не будет вице-премьера, одновременно возглавляющего Министерство промышленности и торговли. Сейчас эти обязанности исполняет Денис Мантуров.