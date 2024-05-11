Президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства. Изменилось распределение полномочий между вице-премьерами, в новом составе нет замглавы кабмина - руководителя Минпромторга.

"Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства Российской Федерации - руководителя аппарата правительства Российской Федерации", - говорится в указе.