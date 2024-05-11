Развожаев ответил телеканалу «Пятница», где Севастополь назвали «дырой»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев раскритиковал телеканал «Пятница!» после выхода в эфир шоу «Большие девочки», участница которого назвала этот город «дырой». В своем Telegram-канале он отметил, что девушка, позволившая себе такие высказывания о его малой родине, неправа.

Уверен, что девушка уже осознала свою ошибку, видя такую реакцию общественности. А она и не могла быть другой Невозможно жить в нашем городе и не любить его! — написал Развожаев.

Трансляцию подобных высказываний в памятный для города день Развожаев посчитал недопустимым. Серия была опубликована 10 мая, на следующий день после великой даты — 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.