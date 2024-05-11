Западные лидеры могут принять решение об устранении Владимира Зеленского, предположил глава ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что Вашингтон и Брюссель могут пойти на этот шаг с тем, чтобы скрыть факты коррупции при поставках помощи Киеву.

По оценке Пушилина, судьба украинского лидера незавидна. Он добавил, что Запад определит, что делать с Зеленским, в зависимости от того, что будет более выгодно в конкретный момент: новый майдан или ликвидация.

«[Возможные любые действия] вплоть до его [Зеленского]ликвидации, я бы и этого не исключал, это тоже входило бы в планы при определенных условий со стороны Запада», — отметил глава ДНР.

Устранение Зеленского может понадобиться Западу для сокрытия коррупционной составляющей как на самой Украине, так и со стороны западных чиновников, задействованных в системе военных и финансовых поставок, констатировал Пушилин.

В США прокомментировали сообщения о покушении на Зеленского

Ранее эксперты пояснили, что украинскому лидеру грозит опасность как со стороны украинских чиновников и военачальников, так и со стороны Запада. Они пояснили, что политика могут устранить в любое время, как только поступят указания от кураторов.