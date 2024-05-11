Захарова: Украина превратилась за 10 лет в "страну-самоизгой"

Украина за 10 лет с момента проведения референдумов о самоопределении Донецкой и Луганской народных республик превратилась в страну-самоизгой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Прошло 10 лет, и сегодня всем очевидно, что народ Донбасса сделал тогда правильный выбор, отстоял его в бою, не найдя помощи и защиты у международных организаций, в чей мандат заложены функции по защите мира и безопасности в Европе, - написала дипломат в своем Telegram-канале. - Мы видели, во что превратилась Украина за эти годы - failed state, страна-самоизгой, загнанная в овраг цивилизации неонацистской идеологией, исторической амнезией и поощрением всевозможных пороков".