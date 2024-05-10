Голикова останется на посту вице-премьера по социальным вопросам

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сохранит свой пост при формировании нового правительства России. Об этом сообщают два источника, которые знакомы с ходом консультаций.

«Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сохранит пост в новом составе правительства», — заявили источники. Их слова передает РБК.

На данный момент в России утверждают нового премьер-министра, URA.RU ведет прямую трансляцию. В качестве кандидата на пост президент РФ Владимир Путин предложила Михаила Мишустина.