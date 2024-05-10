КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Об рассказал один из участников заседания фракции КПРФ.

«КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Мишустина на должность премьера», — передает слова источника «Интерфакс».

Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина

Во фракции считают, что текущее правительство не достигло необходимого прогресса в своей деятельности. Также у коммунистов накопились вопросы к финансово-экономическому блоку правительства, заключил источник.

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Мишустина на пост премьер-министра. Путин выразил уверенность в поддержке его кандидатуры Госдумой.