Политика президента Молдавии Майи Санду сопоставима с проводимыми Третьим рейхом экспериментами над национальностью и языком, заявила в интервью ТАСС представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Санду «переписала людей буквально».

А что касается Санду, вы знаете, я думаю, что это ведь сопоставимо с экспериментами Третьего рейха. Вот только тогда и там так экспериментировали с национальностью людей, с их языком, — заявила Захарова.

Дипломат рассказала, что в документальной литературе и истории есть описания того, как Третий рейх заставлял газетчиков использовать другой шрифт. Он должен был соответствовать представлению об арийцах, пояснила она.

Форма носа, ушей, форма черепа, лба, расположение глаз и так далее. Четкое деление людей по категориям. Конечно, евгеника, которая тогда набрала оборот, — сказала представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что «по росчерку пера» правительства Санду молдавский язык стал румынским. Дипломат считает, что это элемент геноцида в отношении целого народа. Она добавила, что исторически молдавский старше румынского. Таким образом, Санду стала «проводником нациствующих идей, которые ей проплачивает Запад», заключила Захарова.

Ранее представитель МИД РФ описала ситуацию с массовыми проверками россиян в аэропорту Кишинева фразой «демократия по Санду». До этого лидер молдавского политического блока «Победа» Илан Шор рассказал, что «людей, прибывающих из Москвы, задерживают, изымают деньги, грабят и не пускают домой».