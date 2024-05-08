В РФ впервые сформируют правительство по-новому

После инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая, настала очередь формирования нового состава правительства. В этот раз кабинет министров будет впервые целиком сформирован по новым правилам, которые были установлены после внесения поправок в Конституцию в 2020 году: теперь кандидатуры всех «гражданских» министров должна утвердить Госдума, а по министрам «силового блока» президент должен проконсультироваться с Совфедом. Когда это может произойти — в материале «Ленты.ру».

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Согласно закону, предыдущий состав правительства сложил свои полномочия в день инаугурации президента страны. Эта процедура является обязательной независимо от того, меняется глава государства или переизбирается. После этого все экс-министры продолжают исполнять свои обязанности с приставкой «и.о.» вплоть до формирования нового кабинета.

Как назначается премьер-министр

Первым после инаугурации должно произойти назначение председателя правительства. Это делает президент после утверждения Государственной Думой. По закону, после вступления в должность у главы государства есть две недели на то, чтобы внести кандидатуру премьера на рассмотрение депутатов. Представить его депутатам может как сам президент, так и его полномочный представитель.

«По регламенту, Государственная Дума рассматривает представленную президентом РФ кандидатуру председателя правительства в течение недели со дня внесения представления», — Александр Жуков.

Если Дума утверждает его, то президент своим распоряжением официально производит назначение.

Что будет, если депутаты отклонят кандидатуру премьера? Если Государственная Дума отклоняет предложенную президентом кандидатуру, у главы государства есть еще неделя, чтобы внести на рассмотрение депутатов нового претендента на пост главы правительства (или предложить Думе повторно вынести вердикт по той кандидатуре, которая была отклонена). Согласно закону, депутаты могут трижды отклонить предложенных им кандидатов на пост премьер-министра. После этого глава государства получает право самостоятельно назначить председателя правительства без его утверждения нижней палатой парламента. Кроме того, согласно конституции, в этом случае президент может распустить Государственную Думу и назначить новые выборы в нижнюю палату парламента.

По КПРФ Геннадия Зюганова, его фракция в Госдуме встретится с кандидатом на пост премьер-министра 10 мая в 11 часов по московскому времени. Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев заявил, что в эту дату пройдут встречи всех фракций с вероятным главой нового правительства.

Как назначаются вице-премьеры и «гражданские» министры

Как и в случае с главой кабмина, назначение заместителей председателя правительства и федеральных министров производит президент после их утверждения Государственной Думой. Отличие состоит в том, что их кандидатуры подбирает и представляет депутатам уже не глава государства, а новый премьер-министр. Сделать это он должен в течение двух недель со дня своего назначения.

Далее у Государственной Думы есть неделя на то, чтобы утвердить или отклонить предложенных кандидатов. Ожидается, что перед обсуждением кандидатур на пленарном заседании пройдут встречи претендентов на министерский портфель с профильными комитетами.

«Планируется, что в зале пленарных заседаний кандидаты представят свои программы, далее им зададут вопросы и после выступят представители фракций», — указал Александр Жуков.

После того как нижняя палата одобрила кандидатов, президент официально назначает их. При этом глава государства уже не вправе отказать в назначении на должности тем, чьи кандидатуры были утверждены нижней палатой парламента.

Если же одобрения каких-либо кандидатур со стороны депутатов не последует, глава кабмина предложит им на рассмотрение новых или повторно направит представление по ранее отклоненным претендентам.

Назначение руководителей «силового блока»

Часть министров подчиняются лично главе государства — это главы МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста. По их кандидатурам президент должен проконсультироваться с верхней палатой парламента — Советом Федерации.

По действующему законодательству, президент вносит на рассмотрение сенаторов представления по кандидатурам, после чего верхняя палата парламента в течение недели должна письменно проинформировать главу государства о результатах рассмотрения представленных кандидатур.

«Поскольку по Конституции президент у нас верховный главнокомандующий, предполагается, что определение кандидатур глав министерств силового блока — это его прерогатива, — объяснил «Ленте.ру» член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук. — В этой части задача Совета Федерации только дать некие рекомендации президенту по поводу представленных кандидатур. То есть если в Госдуме утверждение происходит путем самопрезентации кандидатов через выступления с программной речью, то консультации в Совете Федерации могут происходить и без личного присутствия этих кандидатов»

Соответственно, их назначение может пройти быстрее, чем министров, утверждаемых Госдумой. «Речь идет о том, что Совет Федерации дает некую рекомендацию относительно представленных кандидатур. А назначает их напрямую президент своим указом», — отметил эксперт.

Как назначали правительство ранее До внесения поправок в Конституцию в 2020 году процесс формирования правительства страны был несколько иным. Если назначение главы кабинета министров было примерно таким же, как и сейчас, то в процедуре утверждения вице-премьеров, а также глав министерств и ведомств имелось принципиальное отличие. До 2020 года новый председатель правительства, которого перед этим, как и сейчас, должна была утвердить Государственная Дума, в течение недели представлял главе государства свои предложения по структуре и составу кабинета, а также список претендентов на замещение постов своих заместителей и федеральных министров. В случае одобрения президент утверждал их на соответствующих должностях. На практике это означало, что в процессе формирования кабинета ведущую роль играл глава государства. В частности, председатель правительства мог отказаться предлагать кандидатуры на какие-либо должности, оставив их назначение полностью на усмотрение президента. При этом министры «силового блока», руководство деятельностью которых осуществляет президент (Минобороны, МВД, МЧС, Минюст, МИД), назначались на должность главой государства без положенных сейчас консультаций с Советом Федерации.

Как быстро будет сформировано правительство?

Государственная Дума ранее проголосовала за изменение порядка своей работы: отменены заседания 7, 8, 15 и 16 мая, назначены заседания на 10 мая (14:00), 13 и 14 мая (10:00). 12 мая будет рабочим днем для комитетов палаты.

По словам лидера фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, на утверждение нового состава правительства может потребоваться порядка двух пленарных заседаний, каждое из которых будет длиться по семь-восемь часов. «С большой вероятностью это может произойти, например, в понедельник, 13 числа и во вторник 14-го», — сказал он.

На начало следующей недели призвала ориентироваться и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, Путин «не будет затягивать» с внесением кандидатур состава кабмина. «Полагаю, что до 15 числа, вот у меня такое ощущение, не только будут внесены кандидатуры, но они нами будут рассмотрены», — отметила она.

По мнению политтехнолога Павла Склянчука, утверждение гражданского блока министров может быть завершено к 13 мая. Он указал, что ближайшее плановое заседание Совета Федерации (который должен провести консультации по министрам-силовикам) назначено на 22 мая, но сенаторы могут провести и внеплановое заседание.

«Уже к первой международной поездке Владимира Путина в Китай, которая, по предварительной информации, намечена на 15 мая, делегация будет состоять из членов сформированного кабинета министров», — полагает собеседник «Ленты.ру».

При этом политтехнолог обратил внимание на то, что уже после формирования состава кабинета премьер-министром должны быть распределены полномочия между курирующими зампредами правительства, а также внутри министерств, если там произойдут структурные изменения.

«Это все остаточные, но очень важные моменты, связанные с формированием нового состава правительства […] Эта процедура займет в конечном итоге весь май. И это будет, наверное, оптимальный срок. С одной стороны, без исполнительных задержек, а с другой — с учетом всех конституционных положений и принципа разделения властей», — отметил он.

Правительство Михаила Мишустина проработало 4 года и 3,5 месяца — с 21 января 2020-го по 7 мая 2024 года.