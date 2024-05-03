Госдума может утвердить премьер-министра 10 мая

Госдума на пленарном заседании 10 мая может утвердить премьер-министра, если получит соответствующее представление от Президента РФ Владимира Путина, пишет ТАСС со ссылкой на источник в палате парламента.

«В случае получения представления от президента уже 10 мая в Думе пройдет процедура утверждения премьер-министра», — сказал собеседник агентства.

Он не исключил, что на заседании 13 мая Госдума окончательно утвердит новый состав Правительства в рамках своих полномочий.

Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая в 12 часов по московскому времени. По закону в день инаугурации президента Правительство сложит свои полномочия. При этом министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового состава кабмина. По Конституции председателя правительства, его заместителей и министров президент назначит после того, как их утвердит Госдума. Руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста глава государства назначит после консультаций с Советом Федерации.

Как писала «Парламентская газета», 3 мая Комиссия Госдумы по Регламенту и обеспечению деятельности предложила отменить заседания 7 и 16 мая и провести их 10 мая и 13 мая. Причины такого предложения не назывались.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что кардинальных изменений в структуре Правительства после инаугурации президента не будет. Конкретные фамилии она называть не стала, отметив, что «умеет хранить секреты».