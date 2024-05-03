Захарова сравнила реакцию Запада на события в Одессе и Буче

На Западе десять лет не обращали внимание на трагедию в Одессе, в то время как на провокацию в Буче «съехались все». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого велась на YouTube.

© Lenta.ru

«Вы когда-нибудь видели, как генеральный секретарь ООН съездил бы к Дому профсоюзов в Одессе, возложил цветы, пообщался бы с местным населением, с родственниками [пострадавших]? А может быть кто-нибудь из Совета Европы, какая-нибудь делегация, я уж не говорю про руководство? А ОБСЕ? Вот когда на наших глазах была организована инсценировка и кровавая провокация в Буче, туда съехались все», — сравнила реакции Запада дипломат.