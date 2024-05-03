Президента Таджикистана пригласили в Москву на празднование Дня Победы

Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили вопросы совместного участия в мероприятиях по случаю 9 Мая в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров. ТАСС

«Обсуждены вопросы совместного участия в приуроченных к Дню Победы торжественных мероприятиях в Москве, на которые приглашен Эмомали Рахмон», — сказано в заявлении. RT на русском

Кроме того, главы обеих стран также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в борьбе с угрозой терроризма и в миграционной сфере. Говорит Москва