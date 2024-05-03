Дума сократила возможности иноагентов влиять на выборы в России

Полномочия иноагентов в органах власти должны прекратиться досрочно, если через 180 дней после вступления в силу закона они не были исключены из реестра иностранных агентов. Это следует из поправок, поддержанных комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству, документ размещен в думской электронной базе. ТАСС

В документе также указывается, что зарегистрированный на выборах кандидат не может быть включен Минюстом России в список иноагентов. Кроме этого, попавших в этот перечень лиц нельзя назначать уполномоченными представителями кандидатов и избирательных объединений. News.ru

Одобренными поправками предлагается не допускать к участию в выборах, которые признаны в России иностранными агентами. Это касается избирательных кампаний всех уровней - федерального, регионального, местного. Желающий все же стать кандидатом гражданин обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации, прекратить статус иностранного агента, сказано в тексте поправок. Тут речь и о регистрации списка, и отдельного кандидата. Российская газета