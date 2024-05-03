В Думе жестко ответили на призыв ограничить доступ России к Калининграду

Первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Виктор Водолацкий раскритиковал предложение политика Мики Аалтолы из Финляндии ограничить доступ РФ к Калининграду. News.ru

«Это очередная провокация юных членов НАТО, которые

хотят показать себя ярыми русофобами в той линейке сумасшедших, которая там присутствует. К ним относятся Латвия, Литва, Эстония, Польша. Но теперь вот и Финляндия

решила сесть на эту скамейку и начать вещать различные провокационные мысли, забывая о том, что Калининградская область — это субъект Российской Федерации», — подчеркнул он. RT на русском

Водолацкий предупредил, что в случае любых действий, направленных на ограничение передвижений россиян, Москва будет принимать все необходимые меры. Российская газета