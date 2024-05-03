На Западе оценили новую стратегию России в зоне спецоперации

Президент России Владимир Путин выбрал правильную стратегию ведения СВО на Украине. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

В материале сказано, что РФ быстро перевела экономику на военные рельсы и сейчас производит больше оружия, чем ей необходимо на Украине.

Neue Zürcher Zeitung пишет, что Путин правильно учел слабости Запада в вооруженном конфликте. По мнению авторов, Россия исправила ошибки, которые она допустила в начале СВО. Теперь ВС РФ имеют превосходство в воздухе, что позволило уничтожить множество объектов энергетической инфраструктуры Украины.

Днем 3 мая пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация будет продолжать операцию на Украине до достижения поставленных целей.

В этот же день глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что общие потери Вооруженных сил Украины за 2024 год превысили 111 тыс. человек.